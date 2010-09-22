Егор Окороков
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
был в запасе
Сочи
0
Кубань
0
был в запасе
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
минуты: 52' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 52' - 90'
9.07.2010 9 июля 2010 пт 17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
9.07.2010 9 июля 2010 пт 17:30
был в запасе
Сочи
2
Шинник
5
был в запасе
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
минуты: 62' - 90'
Урал
2
Сочи
0
минуты: 62' - 90'
1.06.2010 1 июня 2010 вт 18:00
Сочи
1 : 1
Волга
79'
79'
79'
1.06.2010 1 июня 2010 вт 18:00
минуты: 75' - 90'
Сочи
1
Волга
1
минуты: 75' - 90'
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
минуты: 78' - 90'
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 78' - 90'
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
минуты: 62' - 90'
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 62' - 90'