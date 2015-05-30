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Арсен Оганесян
№28
Полузащитник
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Команда
Калуга
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Енисей
30.05.2015
30 мая 2015
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Сокол
0
Енисей
0
минуты: 79' - 90'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 3
Сокол
87'
87'
87'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
87'
минуты: 63' - 90'
Сочи
0
Сокол
3
минуты: 63' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Сокол
2 : 2
Оренбург
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Сокол
2
Оренбург
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Волгарь
1 : 1
Сокол
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Сокол
1
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
17:00
Сокол
1 : 0
Волга
3.05.2015
3 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Сокол
1
Волга
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
Балтика
1 : 1
Сокол
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Балтика
1
Сокол
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Сокол
2 : 0
Анжи
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Сокол
2
Анжи
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 2
Сокол
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Шинник
2
Сокол
2
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
17:00
Сокол
0 : 2
Сибирь
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 46'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Тюмень
1 : 0
Сокол
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Тюмень
1
Сокол
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
Сокол
1 : 2
Тосно
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Сокол
1
Тосно
2
минуты: 56' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
13:00
Томь
2 : 1
Сокол
18.03.2015
18 марта 2015
ср
13:00
был в запасе
Томь
2
Сокол
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Сокол
1 : 0
Сахалин
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Сокол
1
Сахалин
0
минуты: 74' - 90'