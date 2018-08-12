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Кирилл Бирюков
№4
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 окт. 1992 (27) лет
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
11:00
минуты: 75' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
минуты: 75' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 83' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 75' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 75' - 90'