Луис Альберто
№18
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
24
3
11
4
0