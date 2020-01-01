Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Луис Альберто
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лацио
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
24
3
11
4
0