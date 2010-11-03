Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Петр Березин
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Иртыш
1 : 1
Шинник
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
был в запасе
Иртыш
1
Динамо
4
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Балтика
2
Иртыш
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
был в запасе
Сочи
2
Иртыш
0
был в запасе
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
12:00
был в запасе
Иртыш
1
Урал
0
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
был в запасе
Иртыш
1
Волга
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 0
КАМАЗ
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
13:00
был в запасе
Иртыш
0
КАМАЗ
0
был в запасе
6.07.2010
6 июля 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
6.07.2010
6 июля 2010
вт
14:30
был в запасе
Иртыш
0
Краснодар
0
был в запасе