Петр Березин
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Иртыш
1 : 1
Шинник
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
был в запасе
Иртыш
1
Динамо
4
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Балтика
2
Иртыш
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
был в запасе
Сочи
2
Иртыш
0
был в запасе
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 12:00
был в запасе
Иртыш
1
Урал
0
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 13:00
был в запасе
Иртыш
1
Волга
1
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 13:00
Иртыш
0 : 0
КАМАЗ
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 13:00
был в запасе
Иртыш
0
КАМАЗ
0
был в запасе
6.07.2010 6 июля 2010 вт 14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
6.07.2010 6 июля 2010 вт 14:30
был в запасе
Иртыш
0
Краснодар
0
был в запасе