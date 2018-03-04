Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Денис Книга
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
был в запасе
Волгарь
0
Химки
2
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
был в запасе
Факел
0
Сочи
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
был в запасе
Сочи
1
Авангард
2
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Шинник
1
Сочи
2
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сочи
2
Волгарь
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Химки
0
Сочи
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сочи
2
Томь
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Сочи
0
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
был в запасе
Сочи
3
Нижний Новгород
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
был в запасе
Луч
1
Сочи
2
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Сочи
2
Кубань
2
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
был в запасе
Сочи
0
Ротор
3
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
был в запасе
Сочи
2
Факел
0
был в запасе
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
был в запасе
Зенит-2
0
Сочи
1
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 1
Енисей
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Сочи
2
Енисей
1
был в запасе