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Карен Акопян
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
минуты: 1' - 46'
Сахалин
2
Луч
1
минуты: 1' - 46'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
10:00
Луч
0 : 5
Крылья Советов
16.05.2015
16 мая 2015
сб
10:00
был в запасе
Луч
0
Крылья Советов
5
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Луч
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
минуты: 83' - 90'
Енисей
2
Луч
0
минуты: 83' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
10:00
Луч
2 : 0
Сочи
3.05.2015
3 мая 2015
вс
10:00
был в запасе
Луч
2
Сочи
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
10:00
Луч
2 : 1
Волгарь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
10:00
был в запасе
Луч
2
Волгарь
1
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Анжи
2 : 0
Луч
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 57'
Анжи
2
Луч
0
минуты: 1' - 57'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
9:00
Луч
1 : 2
Шинник
22.03.2015
22 марта 2015
вс
9:00
был в запасе
Луч
1
Шинник
2
был в запасе
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
минуты: 80' - 90'
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 80' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
11:00
Луч
1 : 1
Тюмень
14.03.2015
14 марта 2015
сб
11:00
был в запасе
Луч
1
Тюмень
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
Луч
0 : 1
Енисей
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
был в запасе
Луч
0
Енисей
1
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:30
Волгарь
2 : 1
Луч
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:30
минуты: 70' - 90'
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 70' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
был в запасе
Луч
0
Сокол
1
был в запасе