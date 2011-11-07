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Даниэль Балан
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
45'
45'
45'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
был в запасе
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
53'
53'
53'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
65'
65'
65'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
17'
17'
17'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 82'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 82'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Факел
7.05.2011
7 мая 2011
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
26'
26'
26'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
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