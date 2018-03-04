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Павел Соломатин
№39
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
62'
62'
62'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
минуты: 1' - 68'
Волгарь
0
Химки
2
минуты: 1' - 68'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Волгарь
2
Томь
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
12:00
был в запасе
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Зенит-2
1
Волгарь
2
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 65'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Волгарь
1
Спартак-2
3
минуты: 71' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
2
Оренбург
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 83' - 90'
Сибирь
1
Волгарь
1
минуты: 83' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
минуты: 79' - 90'
Волгарь
1
Тюмень
0
минуты: 79' - 90'