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Александр Ильин
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 69' - 90'
Сахалин
2
Волга
3
минуты: 69' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:00
Химик
1 : 2
Сахалин
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:00
минуты: 83' - 90'
Химик
1
Сахалин
2
минуты: 83' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
71'
71'
71'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
минуты: 46' - 90'
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 46' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
71'
71'
71'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
71'
минуты: 54' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 54' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
9:00
минуты: 67' - 90'
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 67' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Сахалин
0 : 1
Шинник
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Сахалин
0
Шинник
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 64' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 63' - 90'
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 63' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 4
Томь
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 60'
Сахалин
0
Томь
4
минуты: 1' - 60'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Сахалин
57'
57'
57'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
57'
минуты: 46' - 90'
Волгарь
2
Сахалин
1
минуты: 46' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 52' - 90'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 52' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 1' - 58'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 1
Химик
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
0
Химик
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 52'
Балтика
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 52'