Альберт Цховребов
№46
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 15:00
Тюмень
3 : 1
Енисей
2.05.2016 2 мая 2016 пн 15:00
был в запасе
Тюмень
3
Енисей
1
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
2 : 3
Енисей
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 68'
Армавир
2
Енисей
3
минуты: 1' - 68'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:30
Шинник
1 : 1
Енисей
59'
59'
59'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 15:00
Енисей
0 : 1
Оренбург
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
Томь
2 : 1
Енисей
60'
60'
60'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 13:00
Енисей
1 : 3
Тосно
27.03.2016 27 марта 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
Енисей
4 : 0
Байкал
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 81'
Енисей
4
Байкал
0
минуты: 1' - 81'