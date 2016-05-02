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Альберт Цховребов
№46
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2.05.2016
2 мая 2016
пн
15:00
Тюмень
3 : 1
Енисей
2.05.2016
2 мая 2016
пн
15:00
был в запасе
Тюмень
3
Енисей
1
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
2 : 3
Енисей
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 68'
Армавир
2
Енисей
3
минуты: 1' - 68'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:30
Шинник
1 : 1
Енисей
59'
59'
59'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
Енисей
0 : 1
Оренбург
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
Томь
2 : 1
Енисей
60'
60'
60'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
13:00
Енисей
1 : 3
Тосно
27.03.2016
27 марта 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
Енисей
4 : 0
Байкал
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 81'
Енисей
4
Байкал
0
минуты: 1' - 81'