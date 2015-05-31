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Деян Лазаревич
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2009/2010
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Сассуоло
3
Дженоа
1
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
0
Сассуоло
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Чезена
2
Сассуоло
3
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
21:45
Сассуоло
0 : 0
Палермо
54'
54'
54'
2.05.2015
2 мая 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 58'
Сассуоло
0
Палермо
0
минуты: 1' - 58'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 72' - 90'
Сассуоло
0
Рома
3
минуты: 72' - 90'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Верона
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 58'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Аталанта
2
Сассуоло
1
минуты: 80' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Кьево
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
минуты: 84' - 90'
Эмполи
3
Сассуоло
1
минуты: 84' - 90'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
9.03.2015
9 марта 2015
пн
23:00
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
9.03.2015
9 марта 2015
пн
23:00
минуты: 84' - 90'
Ювентус
1
Сассуоло
0
минуты: 84' - 90'
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Сассуоло
0
Лацио
3
минуты: 74' - 90'
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
минуты: 76' - 90'
Наполи
2
Сассуоло
0
минуты: 76' - 90'
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:00
Сассуоло
1 : 3
Фиорентина
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:00
был в запасе
Сассуоло
1
Фиорентина
3
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
23'
23'
23'
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Кьево
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Кьево
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Кьево
1
Фиорентина
2
минуты: 90' - 90'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
90'
90'
90'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
90'
минуты: 78' - 90'
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 78' - 90'
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