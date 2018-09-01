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Николай Фадеев
№44
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 мая 1993 (27) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
Томь
4 : 1
СКА-Хабаровск
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 90' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
был в запасе