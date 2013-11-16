Нариман Гусалов
№5
Полузащитник
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Команда
Коломна
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.11.2013 16 нояб. 2013 сб 13:30
Краснодар
3 : 2
Рязань
16.11.2013 16 нояб. 2013 сб 13:30
минуты: 1' - 71'
Краснодар
3
Рязань
2
минуты: 1' - 71'
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
минуты: 1' - 68'
Рязань
2(4)
Кубань
2(2)
минуты: 1' - 68'