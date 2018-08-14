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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мехмет Экичи
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
25 марта 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
14.08.2018
14 авг. 2018
вт
21:00
Фенербахче
1 : 1
Бенфика
14.08.2018
14 авг. 2018
вт
21:00
был в запасе
Фенербахче
1
Бенфика
1
был в запасе
7.08.2018
7 авг. 2018
вт
22:00
Бенфика
1 : 0
Фенербахче
82'
82'
82'
7.08.2018
7 авг. 2018
вт
22:00
был в запасе
Бенфика
1
Фенербахче
0
был в запасе