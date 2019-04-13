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Артем Попов
№25
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 авг. 1992 (27) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Ротор
58'
58'
58'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:00
58'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
21'
21'
21'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
21'
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Спартак-2
2 : 0
Ротор
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 66'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 1' - 66'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 66' - 90'
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 66' - 90'