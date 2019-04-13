Артем Попов
№25
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 авг. 1992 (27) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Ротор
58'
58'
58'
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
58'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
21'
21'
21'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
21'
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Спартак-2
2 : 0
Ротор
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 66'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 1' - 66'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
минуты: 66' - 90'
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 66' - 90'