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Апти Ахъядов
№18
Нападающий
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 авг. 1993 (26) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Анжи
0
Урал
2
минуты: 1' - 67'
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
39'
39'
39'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 1
Ахмат
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
5 : 0
Анжи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
14:00
Анжи
1 : 1
Динамо
90'
90'
90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 69' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Анжи
0
Уфа
0
минуты: 75' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
минуты: 74' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 74' - 90'
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
18:00
Анжи
0 : 2
ЦСКА
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
18:00
минуты: 59' - 90'
Анжи
0
ЦСКА
2
минуты: 59' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
14:00
минуты: 54' - 90'
Ахмат
0
Анжи
0
минуты: 54' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 69' - 90'
Анжи
2
Зенит
1
минуты: 69' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Анжи
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
14:00
был в запасе
Динамо
0
Анжи
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 80' - 90'
Анжи
0
Краснодар
4
минуты: 80' - 90'
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