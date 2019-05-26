Апти Ахъядов
№18
Нападающий
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 авг. 1993 (26) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 67'
Анжи
0
Урал
2
минуты: 1' - 67'
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
3.05.2019 3 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
39'
39'
39'
3.05.2019 3 мая 2019 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 1
Ахмат
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
5 : 0
Анжи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 14:00
Анжи
1 : 1
Динамо
90'
90'
90'
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2019 1 марта 2019 пт 16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
1.03.2019 1 марта 2019 пт 16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 20:00
минуты: 69' - 90'
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 69' - 90'
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 19:00
минуты: 75' - 90'
Анжи
0
Уфа
0
минуты: 75' - 90'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
минуты: 74' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 74' - 90'
9.11.2018 9 нояб. 2018 пт 19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
9.11.2018 9 нояб. 2018 пт 19:30
был в запасе
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 18:00
Анжи
0 : 2
ЦСКА
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 18:00
минуты: 59' - 90'
Анжи
0
ЦСКА
2
минуты: 59' - 90'
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 14:00
минуты: 54' - 90'
Ахмат
0
Анжи
0
минуты: 54' - 90'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
минуты: 69' - 90'
Анжи
2
Зенит
1
минуты: 69' - 90'
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Анжи
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
был в запасе
Динамо
0
Анжи
1
был в запасе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 80' - 90'
Анжи
0
Краснодар
4
минуты: 80' - 90'
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