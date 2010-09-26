Алихан Эдиев
№37
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 19:15
Локомотив
2 : 1
Ахмат
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 19:15
был в запасе
Локомотив
2
Ахмат
1
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:30
Динамо
3 : 1
Ахмат
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2010 25 июля 2010 вс 17:45
Анжи
1 : 0
Ахмат
25.07.2010 25 июля 2010 вс 17:45
был в запасе
Анжи
1
Ахмат
0
был в запасе