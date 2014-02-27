Андерсон Минейро
№70
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Лион
1 : 0
Черноморец
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Черноморец
0 : 0
Лион
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Лион
0
минуты: 1' - 90'