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Матч-центр
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Руслан Абазов
№57
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Ротор
14'
14'
14'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:00
14'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
0 : 1
Авангард
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Луч
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
минуты: 73' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'