Руслан Абазов
№57
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Ротор
14'
14'
14'
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
14'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Нижний Новгород
0 : 1
Авангард
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Луч
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 73' - 90'
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
минуты: 73' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'