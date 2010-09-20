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Александр Шумов
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
19:00
ЦСКА
1 : 0
Сибирь
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Сибирь
0
был в запасе
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
15:00
был в запасе
Томь
3
Сибирь
2
был в запасе
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
был в запасе
Сибирь
2
Локомотив
2
был в запасе
21.07.2010
21 июля 2010
ср
19:00
Спартак
5 : 3
Сибирь
21.07.2010
21 июля 2010
ср
19:00
был в запасе
Спартак
5
Сибирь
3
был в запасе
17.07.2010
17 июля 2010
сб
17:45
Зенит
2 : 0
Сибирь
17.07.2010
17 июля 2010
сб
17:45
минуты: 80' - 90'
Зенит
2
Сибирь
0
минуты: 80' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
10:30
Сибирь
4 : 1
Крылья Советов
10.05.2010
10 мая 2010
пн
10:30
был в запасе
Сибирь
4
Крылья Советов
1
был в запасе
6.05.2010
6 мая 2010
чт
13:15
Рубин
1 : 0
Сибирь
6.05.2010
6 мая 2010
чт
13:15
был в запасе
Рубин
1
Сибирь
0
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 4
Анжи
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
был в запасе
Сибирь
2
Анжи
4
был в запасе