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Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Житнев
№9
Нападающий
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 мая 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Томь
2 : 2
Спартак-2
48'
48'
48'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
48'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
15:00
Томь
2 : 0
Авангард
61'
61'
61'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
15:00
61'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Авангард
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
46'
46'
46'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
46'
минуты: 1' - 77'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 77'