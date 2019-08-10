Алексей Гладышев
№55
Защитник
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Команда
Сибирь
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 дек. 1992 (27) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
4'
4'
4'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
4'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'