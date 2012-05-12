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Денис Гудаев
№2
Защитник
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Команда
Биолог-Новокубанск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Шинник
1 : 2
Сибирь
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
минуты: 85' - 90'
Шинник
1
Сибирь
2
минуты: 85' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 46'
4.04.2012
4 апр. 2012
ср
18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
4.04.2012
4 апр. 2012
ср
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Сибирь
1
был в запасе