Денис Гудаев
№2
Защитник
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Команда
Биолог-Новокубанск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
Шинник
1 : 2
Сибирь
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
минуты: 85' - 90'
Шинник
1
Сибирь
2
минуты: 85' - 90'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 14:45
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 46'
4.04.2012 4 апр. 2012 ср 18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
4.04.2012 4 апр. 2012 ср 18:00
был в запасе
Торпедо
1
Сибирь
1
был в запасе