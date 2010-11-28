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Максим Елисеев
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Ахмат
1 : 1
Сибирь
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Ахмат
1
Сибирь
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Сибирь
0
Томь
1
был в запасе
30.08.2010
30 авг. 2010
пн
17:00
Анжи
1 : 0
Сибирь
30.08.2010
30 авг. 2010
пн
17:00
был в запасе
Анжи
1
Сибирь
0
был в запасе