Максим Елисеев
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Ахмат
1 : 1
Сибирь
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
был в запасе
Ахмат
1
Сибирь
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Сибирь
0
Томь
1
был в запасе
30.08.2010 30 авг. 2010 пн 17:00
Анжи
1 : 0
Сибирь
30.08.2010 30 авг. 2010 пн 17:00
был в запасе
Анжи
1
Сибирь
0
был в запасе