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Александр Семячкин
№28
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
17:30
Волга
1 : 1
Ахмат
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Волга
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
15:00
Волга
1 : 1
Краснодар
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
15:00
был в запасе
Волга
1
Краснодар
1
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Волга
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Волга
1
был в запасе
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
15:30
Волга
0 : 2
Мордовия
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
15:30
был в запасе
Волга
0
Мордовия
2
был в запасе