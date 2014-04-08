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Виктор Кузьмичев
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
8.04.2014
8 апр. 2014
вт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
8.04.2014
8 апр. 2014
вт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Ахмат
1
был в запасе
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
15:30
был в запасе
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
был в запасе
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Зенит
2
Крылья Советов
1
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
был в запасе
Локомотив
2
Крылья Советов
1
был в запасе
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
был в запасе
Волга
1
Крылья Советов
2
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Краснодар
0
был в запасе
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
2
был в запасе
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
15:00
был в запасе
Ахмат
0
Крылья Советов
1
был в запасе
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Волга
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Локомотив
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 58' - 90'
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 58' - 90'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
минуты: 83' - 90'
Крылья Советов
1
Зенит
4
минуты: 83' - 90'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
0 : 0
Кубань
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
17:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Кубань
0
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Крылья Советов
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
был в запасе
Рубин
1
Крылья Советов
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Томь
0
был в запасе
4.08.2013
4 авг. 2013
вс
15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
4.08.2013
4 авг. 2013
вс
15:00
был в запасе
Амкар
0
Крылья Советов
0
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Анжи
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Анжи
1
был в запасе
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