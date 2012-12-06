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Лента
Матч-центр
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Баходир Насимов
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Интер
2 : 2
Нефтчи
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Интер
2
Нефтчи
2
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
20:00
был в запасе
Нефтчи
1
Партизан
1
был в запасе