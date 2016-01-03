Жорди Фигерас
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 мая 1987 (33) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.01.2016 3 янв. 2016 вс 18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
16'
16'
16'
3.01.2016 3 янв. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 70'
Бетис
0
Эйбар
4
минуты: 1' - 70'
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 0:05
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 0:05
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 0:05
был в запасе
Бетис
1
Сельта
1
был в запасе
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
Леванте
0 : 1
Бетис
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
минуты: 83' - 90'
Леванте
0
Бетис
1
минуты: 83' - 90'
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:30
Бетис
0 : 1
Атлетико
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:30
был в запасе
Бетис
0
Атлетико
1
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:00
был в запасе
Спортинг
1
Бетис
2
был в запасе
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 23:00
Бетис
1 : 2
Депортиво
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 23:00
был в запасе
Бетис
1
Депортиво
2
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:15
Валенсия
0 : 0
Бетис
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:15
был в запасе
Валенсия
0
Бетис
0
был в запасе
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 23:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 23:00
был в запасе
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе