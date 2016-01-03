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Жорди Фигерас
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 мая 1987 (33) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
16'
16'
16'
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Бетис
0
Эйбар
4
минуты: 1' - 70'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Бетис
1
Сельта
1
был в запасе
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Леванте
0 : 1
Бетис
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 83' - 90'
Леванте
0
Бетис
1
минуты: 83' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:30
Бетис
0 : 1
Атлетико
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:30
был в запасе
Бетис
0
Атлетико
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Спортинг
1
Бетис
2
был в запасе
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
23:00
Бетис
1 : 2
Депортиво
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
23:00
был в запасе
Бетис
1
Депортиво
2
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:15
Валенсия
0 : 0
Бетис
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:15
был в запасе
Валенсия
0
Бетис
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
23:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
23:00
был в запасе
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе