Сергей Тумасян
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 1990 (30) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 46' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
был в запасе
Тюмень
0
Сибирь
0
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
был в запасе
Мордовия
3
Сибирь
0
был в запасе
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-2
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 13:00
минуты: 19' - 46'
Сибирь
1
Спартак-2
0
минуты: 19' - 46'