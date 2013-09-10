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Никита Васильев
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
Луч
0 : 0
Торпедо
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
минуты: 85' - 90'
Луч
0
Торпедо
0
минуты: 85' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Торпедо
0
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
4
Ангушт
2
минуты: 1' - 46'