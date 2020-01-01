Хорен Байрамян
№19
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1992 (28) лет
Рост
169
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
18
4
4
3
0