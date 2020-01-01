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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хорен Байрамян
№19
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1992 (28) лет
Рост
169
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
18
4
4
3
0