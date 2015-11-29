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Матч-центр
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Игорь Губанов
№6
Защитник
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Команда
Зенит-Ижевск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
Сибирь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Сокол
2
Сибирь
0
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Тюмень
4
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Енисей
1 : 0
Сибирь
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Сибирь
0
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Сибирь
3
Арсенал
0
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
КАМАЗ
1 : 2
Сибирь
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Сибирь
2
был в запасе