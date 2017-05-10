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Александр Ярковой
№89
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 21'
Химки
2
Луч
2
минуты: 1' - 21'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 1
Волгарь
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Химки
1 : 0
Балтика
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
0
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
был в запасе
Динамо
0
Химки
0
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
Химки
2 : 2
Енисей
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
2
Енисей
2
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Химки
1
минуты: 1' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Химки
3 : 0
Шинник
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Химки
3
Шинник
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Химки
0 : 0
Факел
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Химки
0
Факел
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
был в запасе
Луч
2
Химки
0
был в запасе
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0 : 0
Динамо
52'
52'
52'
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 57'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 57'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 1
Химки
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
1
Химки
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Химки
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
13:00
Енисей
3 : 0
Химки
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Химки
0
минуты: 1' - 90'
2.09.2016
2 сент. 2016
пт
17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
2.09.2016
2 сент. 2016
пт
17:00
был в запасе
Химки
3
Тюмень
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Шинник
2 : 0
Химки
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Шинник
2
Химки
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Химки
0 : 0
Сокол
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Химки
0
Сокол
0
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Факел
2 : 0
Химки
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 25' - 90'
Факел
2
Химки
0
минуты: 25' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 1
Кубань
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Химки
4
Кубань
1
был в запасе
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