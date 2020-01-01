Денис Терентьев
№3
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1992 (27) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уфа
2
0
0
1
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
1
0
0
0
0