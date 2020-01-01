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Денис Терентьев
№3
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1992 (27) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уфа
2
0
0
1
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
1
0
0
0
0