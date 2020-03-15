Денис Терентьев
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1992 (27) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
минуты: 79' - 90'
Краснодар
2
Уфа
0
минуты: 79' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ахмат
0
Уфа
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 46'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
41'
41'
41'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 68'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 68'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 11:30
был в запасе
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 61' - 90'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 61' - 90'
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
был в запасе
Уфа
1
Спартак
0
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
минуты: 84' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 84' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Спартак
0
Зенит
1
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
0
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Зенит
0
Ахмат
0
был в запасе
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 72'
Оренбург
0
Зенит
2
минуты: 1' - 72'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
минуты: 46' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 46' - 90'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
был в запасе
Зенит
2
Тамбов
1
был в запасе