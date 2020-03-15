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Денис Терентьев
№3
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1992 (27) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Краснодар
2
Уфа
0
минуты: 79' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
0
Уфа
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 46'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
41'
41'
41'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 68'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 68'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 61' - 90'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 61' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
был в запасе
Уфа
1
Спартак
0
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
минуты: 84' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 84' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Спартак
0
Зенит
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Ахмат
0
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 72'
Оренбург
0
Зенит
2
минуты: 1' - 72'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
минуты: 46' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 46' - 90'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
2
Тамбов
1
был в запасе