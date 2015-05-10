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Алексей Дугнист
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Балтика
0
Тосно
2
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
9:00
был в запасе
Сахалин
0
Тосно
3
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
Тосно
0 : 1
Томь
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
был в запасе
Тосно
0
Томь
1
был в запасе
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
был в запасе
Тосно
2
Луч
1
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Тосно
2
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тосно
3 : 1
Енисей
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
был в запасе
Тосно
3
Енисей
1
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
был в запасе
Сочи
1
Тосно
3
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
Тосно
2 : 4
Волгарь
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тосно
2
Волгарь
4
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
Волга
3 : 1
Тосно
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
был в запасе
Волга
3
Тосно
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тосно
1
Балтика
0
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
0 : 0
Шинник
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тосно
0
Шинник
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Тосно
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Тосно
1
Тюмень
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Тосно
1
Сахалин
0
был в запасе
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
Томь
2 : 2
Тосно
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
был в запасе
Томь
2
Тосно
2
был в запасе