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Георгий Илуридзе
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2.05.2016
2 мая 2016
пн
10:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
2.05.2016
2 мая 2016
пн
10:00
минуты: 65' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
минуты: 65' - 90'
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Оренбург
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 1' - 31'
Оренбург
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 31'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Томь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
12:00
минуты: 70' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
0
минуты: 70' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 67'
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 67'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
12:00
минуты: 78' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 78' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
Зенит-2
0 : 0
СКА-Хабаровск
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 83' - 90'
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 83' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
90'
90'
90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
минуты: 66' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 66' - 90'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Спартак-2
16.03.2016
16 марта 2016
ср
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Спартак-2
1
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
минуты: 84' - 90'
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 84' - 90'