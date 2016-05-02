Георгий Илуридзе
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 10:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
2.05.2016 2 мая 2016 пн 10:00
минуты: 65' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
минуты: 65' - 90'
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Оренбург
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 1' - 31'
Оренбург
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 31'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Томь
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 12:00
минуты: 70' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
0
минуты: 70' - 90'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 67'
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 67'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 12:00
минуты: 78' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 78' - 90'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
Зенит-2
0 : 0
СКА-Хабаровск
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
минуты: 83' - 90'
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 83' - 90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
90'
90'
90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
минуты: 66' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 66' - 90'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Спартак-2
16.03.2016 16 марта 2016 ср 12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Спартак-2
1
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
минуты: 84' - 90'
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 84' - 90'