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Мурад Курбанов
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Анжи
0 : 0
Балтика
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
был в запасе
Анжи
0
Балтика
0
был в запасе
6.07.2014
6 июля 2014
вс
19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
6.07.2014
6 июля 2014
вс
19:00
был в запасе
Анжи
1
Сахалин
0
был в запасе