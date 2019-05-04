Петр Тен
№22
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июля 1992 (27) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.05.2019 4 мая 2019 сб 17:00
Армавир
2 : 1
Нижний Новгород
67'
67'
67'
4.05.2019 4 мая 2019 сб 17:00
67'
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 15:00
Томь
4 : 1
СКА-Хабаровск
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 15:00
был в запасе
Томь
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 20:00
был в запасе
Краснодар-2
1
Томь
1
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
был в запасе
Томь
3
Армавир
0
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
был в запасе
Томь
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1 : 1
Балтика
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 15:00
минуты: 1' - 68'
Томь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 68'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 15:00
Томь
1 : 0
Зенит-2
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 15:00
был в запасе
Томь
1
Зенит-2
0
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018 22 июля 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Химки
0
Томь
1
минуты: 1' - 46'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018 17 июля 2018 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'