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Майкон Маркес Битенкурт
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 74'
Локомотив
0
Зенит
2
минуты: 1' - 74'
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
13.05.2017
13 мая 2017
сб
19:30
Локомотив
4 : 0
Оренбург
13.05.2017
13 мая 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
4
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
0 : 1
Рубин
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Локомотив
0
Рубин
1
минуты: 46' - 90'
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4 : 0
Локомотив
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 46'
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
3 : 3
Амкар
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 82'
Локомотив
3
Амкар
3
минуты: 1' - 82'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:30
Арсенал
0 : 3
Локомотив
74'
74'
74'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:30
74'
минуты: 61' - 90'
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 61' - 90'
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Локомотив
0
Ростов
0
минуты: 1' - 64'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Уфа
0
Локомотив
1
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Спартак
18.03.2017
18 марта 2017
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Локомотив
1
Спартак
1
минуты: 76' - 90'
13.03.2017
13 марта 2017
пн
19:30
Локомотив
1 : 2
Краснодар
13.03.2017
13 марта 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
5.03.2017
5 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
5.03.2017
5 марта 2017
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Крылья Советов
0
Локомотив
3
минуты: 75' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
16:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
19:30
Томь
1 : 6
Локомотив
76'
76'
76'
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
19:30
76'
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Локомотив
6
минуты: 1' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:30
Оренбург
1 : 1
Локомотив
88'
88'
88'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
18:30
Локомотив
4 : 0
Анжи
3', 4'
3', 4'
3', 4'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
18:30
3', 4'
минуты: 1' - 81'
Локомотив
4
Анжи
0
минуты: 1' - 81'
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
65'
84'
65'
84'
65'
84'
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
65'
минуты: 64' - 90'
Локомотив
1
ЦСКА
0
минуты: 64' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
Арсенал
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Локомотив
1
Арсенал
1
был в запасе
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