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Майкл Одибе
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
ПСВ
1 : 2
Днепр
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
ПСВ
1
Днепр
2
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Наполи
4 : 2
Днепр
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Днепр
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Днепр
3 : 1
Наполи
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Днепр
3
Наполи
1
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
АИК
2 : 3
Днепр
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
АИК
2
Днепр
3
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Днепр
2 : 0
ПСВ
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Днепр
2
ПСВ
0
минуты: 90' - 90'