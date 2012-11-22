Майкл Одибе
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
ПСВ
1 : 2
Днепр
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
ПСВ
1
Днепр
2
был в запасе
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Наполи
4 : 2
Днепр
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Днепр
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Днепр
3 : 1
Наполи
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Днепр
3
Наполи
1
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
АИК
2 : 3
Днепр
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
АИК
2
Днепр
3
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Днепр
2 : 0
ПСВ
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 90' - 90'
Днепр
2
ПСВ
0
минуты: 90' - 90'