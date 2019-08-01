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Даниэл Тошер
№28
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
12 мая 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Дебрецен
1 : 4
Торино
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Дебрецен
1
Торино
4
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Торино
3 : 0
Дебрецен
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Дебрецен
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Кукеси
1 : 1
Дебрецен
45'
45'
45'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Кукеси
1
Дебрецен
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Дебрецен
3 : 0
Кукеси
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дебрецен
3
Кукеси
0
минуты: 1' - 90'