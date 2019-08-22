Лео Матос (Леонардо Де Матос)
№3
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 апр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 22:00
Слован
1 : 0
ПАОК
45'
45'
45'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'