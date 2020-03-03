Маркос Алонсо
№3
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 дек. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.03.2020 3 марта 2020 вт 22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020 3 марта 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'