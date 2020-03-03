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Лента
Матч-центр
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Маркос Алонсо
№3
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 дек. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'