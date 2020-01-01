Дрис Мертенс
№14
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 мая 1987 (33) года
Рост
169
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
15
5
3
4
0