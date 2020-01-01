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Лента
Матч-центр
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Дрис Мертенс
№14
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 мая 1987 (33) года
Рост
169
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
15
5
3
4
0