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Матч-центр
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Нана Асаре
№21
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Гана
Дата рождения
11 июля 1986 (33) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Гент
2 : 1
Александрия
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Гент
2
Александрия
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Сент-Этьен
0 : 0
Гент
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Сент-Этьен
0
Гент
0
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 3
Гент
45'
45'
45'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Гент
3
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Гент
2 : 2
Вольфсбург
37'
37'
37'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Гент
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Александрия
1 : 1
Гент
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Александрия
1
Гент
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Гент
3 : 2
Сент-Этьен
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Гент
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'