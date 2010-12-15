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Матч-центр
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Исмо Ворстерманс
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Ливерпуль
0 : 0
Утрехт
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Ливерпуль
0
Утрехт
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Утрехт
1 : 1
ФКСБ
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 80' - 90'
Утрехт
1
ФКСБ
1
минуты: 80' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Утрехт
0 : 0
Ливерпуль
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Утрехт
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Наполи
0 : 0
Утрехт
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Наполи
0
Утрехт
0
был в запасе