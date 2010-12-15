Исмо Ворстерманс
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Ливерпуль
0 : 0
Утрехт
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
был в запасе
Ливерпуль
0
Утрехт
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Утрехт
1 : 1
ФКСБ
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Утрехт
1
ФКСБ
1
минуты: 80' - 90'
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Утрехт
0 : 0
Ливерпуль
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Утрехт
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Наполи
0 : 0
Утрехт
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Наполи
0
Утрехт
0
был в запасе