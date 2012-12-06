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Лента
Матч-центр
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Тим Корнелисс
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Твенте
1
Хельсингборг
3
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Хельсингборг
2
Твенте
2
был в запасе