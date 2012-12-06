Тим Корнелисс
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Твенте
1
Хельсингборг
3
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Хельсингборг
2
Твенте
2
был в запасе