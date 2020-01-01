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Лента
Матч-центр
Моя команда
Идрисса Гуйе
№27
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
26 сент. 1989 (30) лет
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
2
0
0
1
0